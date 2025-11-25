Menü Suche
Arsenal: Havertz vor dem Comeback

von Leon Morsbach
1 min.
Kai Havertz ist im Fokus @Maxppp
Arsenal FC Bayern

Kai Havertz (26) steht beim FC Arsenal vor einer Rückkehr in den Kader. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Kracher gegen den FC Bayern (Mittwoch, 21 Uhr) sagte Trainer Mikel Arteta zur Situation seiner Offensivkräfte: „Die Aussichten für Gyökeres und Havertz sind wirklich gut. In den nächsten Tagen werden sie erneut untersucht, um zu sehen, ob wir sie für das Wochenende einsetzen können.“

Der deutsche Nationalspieler musste sich Anfang der Saison aufgrund von Knieproblemen einer Operation unterziehen und fehlt seitdem, bislang steht nur ein Kurzeinsatz zu Buche. Sturmpartner Viktor Gyökeres (27) dürfte ebenfalls bald wieder auf den Platz zurückkehren, wird das morgige Duell mit den Münchnern aber definitiv verpassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
