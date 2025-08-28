Menü Suche
Havertz wird operiert

von David Hamza - Quelle: The Athletic
Havertz ist im Fokus @Maxppp

Kai Havertz wird sich aufgrund seiner Knieprobleme einer Operation unterziehen. Das berichtet ‚The Athletic‘. Ein längerer Ausfall drohe dem Offensivspieler deswegen nicht. Klar ist allerdings, dass Havertz die WM-Qualifikationsspiele Anfang September verpassen wird.

Für den 26-Jährigen ist es die zweite Verletzung binnen kurzer Zeit. Mitte Februar hatte sich Havertz eine Oberschenkelblessur zugezogen, die ihn fast bis zum Saisonende außer Gefecht setzte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
