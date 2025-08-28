Havertz wird operiert

Kai Havertz wird sich aufgrund seiner Knieprobleme einer Operation unterziehen. Das berichtet ‚The Athletic‘. Ein längerer Ausfall drohe dem Offensivspieler deswegen nicht. Klar ist allerdings, dass Havertz die WM-Qualifikationsspiele Anfang September verpassen wird.

Für den 26-Jährigen ist es die zweite Verletzung binnen kurzer Zeit. Mitte Februar hatte sich Havertz eine Oberschenkelblessur zugezogen, die ihn fast bis zum Saisonende außer Gefecht setzte.