BVB erhöht Schlotterbeck-Preis

Die Verlängerung von Nico Schlotterbeck (26) hat bei Borussia Dortmund absolute Priorität. Das Problem: Aktuell deutet immer weniger daraufhin, dass der Innenverteidiger einen neuen Kontrakt unterschreibt. Ein Abschied im kommenden Sommer ist somit nicht unwahrscheinlich, der BVB hat seine Wunschsumme noch einmal angepasst.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, fordern die Schwarz-Gelben mindestens 70 Millionen Euro für den Linksfuß. Eine ganze Stange Geld für einen Spieler, der im Sommer in sein letztes Vertragsjahr einbiegt. Zuletzt war noch von einem Preisschild von 50 Millionen Euro die Rede.

Verrückter Real-Plan?

Interessenten gibt es zuhauf. Neben dem FC Bayern und dem FC Barcelona hat auch Real Madrid ein Auge auf Schlotterbeck geworfen. In spanischen Medien kursiert dabei ein verrücktes Gerücht. Demnach planen die Blancos ein Tauschangebot – der BVB soll Verteidiger Diego Aguado (18) und Stürmer Gonzalo García (24) plus 35 Millionen Euro erhalten und dafür Schlotterbeck in den Flieger Richtung Madrid setzen.

Der ‚Bild‘ zufolge würde eine solche Offerte allerdings kaum den Vorstellungen der Dortmunder entsprechen. Schlotterbeck ist einem Wechsel in die spanische Hauptstadt aber nicht abgeneigt, neben den Bayern reizt ihn das Abenteuer Real am meisten. Oder kann ihn der BVB doch noch von einem Verbleib überzeugen? Im kommenden Jahr wird es eine Entscheidung geben.