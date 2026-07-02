KSC leiht Broschinski

Moritz Broschinski kehrt nach einem Jahr beim FC Basel bereits wieder nach Deutschland zurück. Wie der Karlsruher SC mitteilt, wechselt der 25-Jährige per Leihe von den Schweizern nach Baden. „Moritz Broschinski ist ein Spieler, der genau in das Profil passt, das wir für diese Position definiert haben – athletisch, taktisch und charakterlich. Er kennt den deutschen Fußball bestens, bringt internationale Erfahrung mit und wird wenig Anlaufzeit brauchen. Vor allem aber passt er mit seiner Mentalität und Arbeitsweise zu den Werten, die wir als Verein leben wollen“, lässt sich Sportgeschäftsführer Mario Eggimann zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Broschinski stammt aus der Jugend von Energie Cottbus und war nach einer Zwischenstation bei der Reserve von Borussia Dortmund im vergangenen Sommer für 1,8 Millionen Euro vom VfL Bochum nach Basel gewechselt. Dort konnte sich der Mittelstürmer jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. In 19 Ligaspielen erzielte der Rechtsfuß einen Treffer und kam in der Rückrunde nur noch sehr sporadisch als Einwechselspieler zum Einsatz.