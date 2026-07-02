DFB-Plan mit Klopp enthüllt

Jürgen Klopp sollte bereits 2022 als Bundestrainer anheuern. Entsprechende Pläne bestätigt der ehemalige DFB-Präsident Reinhard Grindel gegenüber dem ‚Münchner Merkur‘: „Das wusste Klopp auch, weil ihm dies Vertreter des DFB im Frühjahr 2019 in Liverpool erläutert haben. Wegen meines Rücktritts sind diese Überlegungen offenbar nicht weiterverfolgt worden.“

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Statt Klopp trat Hansi Flick vor knapp fünf Jahren die Nachfolge von Joachim Löw an. Nun könnte es mit etwas Verspätung doch noch auf eine Zusammenarbeit hinauslaufen. Die Anzeichen verdichten sich, dass der ehemalige Liverpool-Coach auf den vor dem Aus stehenden Julian Nagelsmann folgt.