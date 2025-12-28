Menü Suche
Bayer & BVB versuchen es bei Stankovic

Schon im zurückliegenden Sommer bemühten sich einige Bundesligisten vergeblich um Aleksandar Stankovic. Folgt zeitnah der nächste Anlauf?

von Julian Jasch - Quelle: Gazzetta dello Sport
Aleksandar Stankovic im Trikot des FC Brügge @Maxppp

Statt zum VfB Stuttgart oder VfL Wolfsburg zu wechseln, schlug Aleksandar Stankovic im zurückliegenden Sommer seine Zelte in Belgien auf. Der FC Brügge sicherte sich für rund 9,5 Millionen Euro die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers, der seine rasante Entwicklung bei seinem neuen Arbeitgeber fortsetzt.

Da verwundert es nicht, dass Inter Mailand darüber nachdenkt, die mit Brügge ausgemachte Rückkaufoption über 23 Millionen Euro zu ziehen. Bei den Nerazzurri könnte Stankovic in die Fußstapfen von Hakan Calhanoglu (31) treten. Doch auch andere Angebote liegen dem serbischen Nationalspieler (vier Länderspiele) auf dem Tisch.

Stankovic hat die Qual der Wahl

Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, beschäftigen sich einige Klubs primär aus England und Deutschland mit dem Sohn von Inter-Legende Dejan Stankovic. Konkret sollen Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Newcastle United Anfragen eingereicht haben.

Angesichts der zahlreichen Interessenten erscheint auch denkbar, dass Inter den Sechser für die festgeschriebenen 23 Millionen Euro zurückholt, um ihn anschließend gewinnbringend direkt weiterzuverkaufen. Auf ein potenzielles Wettbieten werden sich die Bundesliga-Topklubs aber voraussichtlich nicht einlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
Serie A
Premier League
Jupiler Pro League
Leverkusen
BVB
Brügge
Inter Mailand
Arsenal
Spurs
Newcastle
Aleksandar Stanković

Weitere Infos

