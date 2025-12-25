Menü Suche
Inter: Calhanoglu-Erbe dank Rückkaufoption?

von Remo Schatz - Quelle: Tuttosport
Aleksandar Stankovic im Trikot des FC Brügge @Maxppp

Inter Mailand hat offenbar einen Ersatz für Hakan Calhanoglu (31) auserkoren. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, könnte im kommenden Sommer Aleksandar Stankovic sein Comeback im San Siro feiern. Der vierfache serbische Nationalspieler hatte Mailand im Sommer in Richtung FC Brügge verlassen, Inter sicherte sich im Zuge des Transfers aber eine Rückkaufoption.

9,5 Millionen Euro hatten die Belgier gen Italien überwiesen, die Rückholaktion würde 23 Millionen Euro kosten. Der Plan der Nerazzurri sieht vor, die Differenz von 13,5 Millionen Euro durch den möglichen Winterverkauf von Calhanoglu zu finanzieren. Der gebürtige Mannheimer steht noch bis zum Sommer unter Vertrag, als mögliche Interessenten werden die beiden Istanbuler Schwergewichte Galatasaray und Fenerbahce genannt.

