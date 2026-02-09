Bayer wildert bei Juventus

Auf der Suche nach weiteren Talenten ist Bayer Leverkusen offenbar in Italien fündig geworden. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, denkt der Bundesligist über die Verpflichtung von Marco Tiozzo von Juventus Turin nach. Demnach umwerben die Verantwortlichen der Werkself den 17-Jährigen, der in der U20 des italienischen Rekordmeisters aufläuft, bereits seit einiger Zeit.

Der zentrale Mittelfeldspieler hat bereits mehrere Jugendteams der Alten Dame durchlaufen und ist sechsfacher italienischer U17-Nationalspieler. In der laufenden Saison stand Tiozzo 20 Mal für Juve auf dem Feld und sammelte dabei sieben Scorerpunkte. Bei seinen drei Einsätzen in der UEFA Youth League erzielte der technisch versierte Achter drei Treffer.