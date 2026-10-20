Steffen Baumgart ist bereit für einen neuen Trainerjob. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der 54-Jährige knapp sieben Monate nach seiner Entlassung bei Union Berlin seine Akkus wieder aufgeladen und sieht sich in der Lage, „eine für ihn spannende Aufgabe zu übernehmen“.

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Zuletzt hatte der Ex-Profi seine neugewonnene Freizeit genossen und sich vor allem dem Reisen gewidmet. Mitte September löste Baumgart seinen Vertrag bei den Köpenickern in beiderseitigem Einvernehmen auf. Einem neuen Engagement steht also nichts mehr im Weg.