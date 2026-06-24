Dynamo tütet nächsten Transfer ein

Dynamo Dresden bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Die Sachsen schnappen sich Mittelfeldspieler Tobias Raschl (26), der zuletzt für Zweitliga-Absteiger Preußen Münster am Ball war. Wie lange sich das frühere BVB-Talent vertraglich bindet, lässt Dynamo offen. Am heutigen Mittwoch gab Dresden bereits die Verpflichtung des bisherigen Leihspielers Jonas Sterner (24/Hannover 96) bekannt, auch Kenneth Schmidt (24/Fortuna Düsseldorf) soll Berichten zufolge zeitnah unterschreiben.

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Tobias #Raschl wechselt vom SC Preußen Münster zur Sportgemeinschaft. Wir freuen uns auf dich, Tobi! ✍️👉 https://t.co/8D1XCrcj6u #sgd1953 pic.twitter.com/zbOtYsVcQr — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 24, 2026

„Mit der Erfahrung und Qualität von Tobi konnten wir einen weiteren Baustein für unserer Mittelfeldzentrale sichern. Mit seiner Laufstärke und Variabilität hat er sich über bereits viele Jahre in der 2. Bundesliga etabliert und kann für uns von Beginn an eine Verstärkung sein. Wir blicken mit großer Vorfreude auf die gemeinsame Zeit“, sagt Sportgeschäftsführer Sören Gonther.