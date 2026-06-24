Zweitligist Dynamo Dresden hat Jonas Sterner fest unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige wechselt von Hannover 96 zu den Sachsen, die den Rechtsverteidiger innerhalb der vergangenen zwei Jahren bereits zweimal ausgeliehen hatten. Zur Laufzeit des Kontrakts macht Dynamo keine Angaben.

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Zweimal leihen reicht - jetzt machen wir es fest!



Jonas #Sterner wechselt endgültig zur Sportgemeinschaft und trägt auch zukünftig seine Rückennummer 32. Schön, dich weiter bei uns zu haben! ✍️👉 https://t.co/hJdPJ2tsa1 #sgd1953 pic.twitter.com/TjcOIYTJdW — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 24, 2026

Sportgeschäftsführer Sören Gonther erklärt: „Nach intensiven Verhandlungen ist es uns gelungen, Jonas dahin zu bringen, wo sein Herz ihn haben möchte. Er war sowohl beim Aufstieg als auch in der erfolgreichen Rückrunde zuletzt ein entscheidender Faktor in unserer Defensivreihe. Jetzt kann er erstmals auch eine komplette Sommervorbereitung bei uns absolvieren und sich so optimal mit der Mannschaft auf die Spielzeit fokussieren.“