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Offiziell 2. Bundesliga

Dynamo verpflichtet Sterner fest

von Fabian Ley - Quelle: dynamo-dresden.de
1 min.
Jonas Sterner wärmt sich auf @Maxppp

Zweitligist Dynamo Dresden hat Jonas Sterner fest unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige wechselt von Hannover 96 zu den Sachsen, die den Rechtsverteidiger innerhalb der vergangenen zwei Jahren bereits zweimal ausgeliehen hatten. Zur Laufzeit des Kontrakts macht Dynamo keine Angaben.

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Sportgeschäftsführer Sören Gonther erklärt: „Nach intensiven Verhandlungen ist es uns gelungen, Jonas dahin zu bringen, wo sein Herz ihn haben möchte. Er war sowohl beim Aufstieg als auch in der erfolgreichen Rückrunde zuletzt ein entscheidender Faktor in unserer Defensivreihe. Jetzt kann er erstmals auch eine komplette Sommervorbereitung bei uns absolvieren und sich so optimal mit der Mannschaft auf die Spielzeit fokussieren.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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