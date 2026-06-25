Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

BVB: Kabar hat die Qual der Wahl

von Julian Jasch - Quelle: Ruhr Nachrichten
Almugera Kabar im BVB-Shirt @Maxppp

Nicht nur der VfB Stuttgart beschäftigt sich mit Almugera Kabar (20) von Borussia Dortmund. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ strecken darüber hinaus Parma Calcio, der AC Monza, der FC St. Gallen und ein namentlich nicht genannter Topklub aus der 2. Bundesliga die Fühler nach dem wechselwilligen Linksverteidiger aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während der BVB auf eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro hofft, sei für die Spielerseite weiterhin auch eine Leihe denkbar. An der Strobelallee verfügt der deutsche U20-Nationalspieler über ein bis 2028 datiertes Vertragswerk. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 1,86-Linksfuß lediglich einmal für die Profis zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Serie A
Super League
BVB
Parma
Monza
St.Gallen
Almugera Kabar

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Serie A Serie A
Super League Super League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Parma Logo Parma FC
Monza Logo AC Monza
St.Gallen Logo St.Gallen
Almugera Kabar Almugera Kabar
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert