BVB: Kabar hat die Qual der Wahl

Nicht nur der VfB Stuttgart beschäftigt sich mit Almugera Kabar (20) von Borussia Dortmund. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ strecken darüber hinaus Parma Calcio, der AC Monza, der FC St. Gallen und ein namentlich nicht genannter Topklub aus der 2. Bundesliga die Fühler nach dem wechselwilligen Linksverteidiger aus.

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Während der BVB auf eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro hofft, sei für die Spielerseite weiterhin auch eine Leihe denkbar. An der Strobelallee verfügt der deutsche U20-Nationalspieler über ein bis 2028 datiertes Vertragswerk. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 1,86-Linksfuß lediglich einmal für die Profis zum Einsatz.