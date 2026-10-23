Am morgigen Samstag (18:30 Uhr) wird Borussia Dortmund ohne Konstantinos Karetsas gegen Eintracht Frankfurt antreten. Trainer Niko Kovac sagte auf der Pressekonferenz: „Wir werden ihn morgen nicht dabei haben. Gegen Bremen müssen wir schauen, da kann ich noch nichts zu sagen, weil auch dort werden wir niemanden irgendwo reintreiben, was zu gefährlich ist. […] Es ist besser, man pausiert noch ein Spiel mehr als vielleicht dann einen Monat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Karetsas hatte sich in der vergangenen Woche beim 1. FC Union Berlin (0:0) eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Ganz so schwer wie zunächst befürchtet ist die Verletzung nicht ausgefallen. Schon am Dienstag (20:45 Uhr) im DFB-Pokal gegen Werder Bremen könnte der 18-Jährige also schon wieder zum Einsatz kommen.