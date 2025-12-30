Menü Suche
Werder: Deman vor Winter-Flucht?

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Olivier Deman mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Linksverteidiger Olivier Deman (25) könnte den SV Werder Bremen im Winter verlassen. „Nach und nach kehren die Verletzten zurück, dadurch ist die Konkurrenzsituation auf seiner Position sehr groß. Sollte sich etwas ergeben, das für alle Beteiligten sinnvoll sein kann, werden wir uns damit beschäftigen“, sagt Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘.

Deman hatte im August einen Knöchelbruch erlitten und kam in dieser Spielzeit lediglich in der ersten Runde des Pokals zum Einsatz. Mitte Dezember stand der Belgier gegen den VfB Stuttgart (0:4) nach seiner langen Leidenszeit immerhin wieder im Kader. Die Aussichten auf viel Spielzeit sind allerdings gering, sodass eine Luftveränderung denkbar ist.

Olivier Deman

