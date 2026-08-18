Vor Saisonstart: Urbig mit Kampfansage

Jonas Urbig möchte sich in dieser Saison unter dem neuen Nationaltrainer Jürgen Klopp in der DFB-Elf festspielen. Das bekräftigt der 23-jährige Keeper des FC Bayern im klubeigenen Magazin ‚51‘: „Ich war stolz und glücklich, zur Weltmeisterschaft fahren zu dürfen. Das hat mir sehr viel bedeutet. Im März wurde ich erstmals für ein Trainingslager nominiert, musste dieses aber leider aufgrund einer Verletzung sofort wieder verlassen. Natürlich ist es für mich ein Ansporn, mich als feste Option zu etablieren.“

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In dieser Saison soll Urbig deutlich mehr Spielzeit erhalten und so schrittweise an den Status der neuen Nummer eins herangeführt werden. „Manu ist natürlich eine Ikone. Wir haben schnell einen guten Draht zueinander entwickelt. Natürlich möchte ich spielen, aber für mich ist er in erster Linie einfach ein Mensch und ein Mitspieler. Man könnte also auch sagen, dass wir freundschaftliche Rivalen sind“, so Urbig, dessen Wechsel vom 1. FC Köln zum FCB im Frühjahr 2025 für Überraschung gesorgt hatte. Im Nachhinein sei der mutige Schritt jedoch voll aufgegangen: „Ich habe den Wechsel als die beste Möglichkeit gesehen, mich weiterzuentwickeln. Mit einem sehr guten Torwarttrainer, einer starken Torwartgruppe und einer großartigen Mannschaft.“