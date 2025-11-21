Bayern-Schock um Díaz

Die UEFA hat Luis Díaz nach dessen Platzverweis im Champions League-Spiel gegen Paris St. Germain (2:1) für drei Spiele gesperrt. Laut der ‚Bild‘ ist der FC Bayern damit so gar nicht einverstanden: Die Münchner forderten eine offizielle Begründung an und wollen gegen das Urteil vorgehen.

Noch auf der heutigen Pressekonferenz war Trainer Vincent Kompany von einem Spiel Sperre für Díaz ausgegangen, umso größer ist nun der Schock beim Deutschen Meister. Díaz hatte beim Sieg im Prinzenpark zunächst zwei Tore geschossen und dann Gegenspieler Achraf Hakimi rüde von hinten abgegrätscht.