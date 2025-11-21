FC Bayern: Neue Details zum Karl-Vertrag

Lennart Karl ist aktuell in aller Munde. Sowohl für den FC Bayern als auch für die U21-Nationalmannschaft glänzt der 17-Jährige. Gut für den Rekordmeister, dass Karl langfristig gebunden ist. An seinem 18. Geburtstag am 22. Februar wandelt sich sein Förder- in einen Profivertrag bis 2029 um.

Zu diesem kommen nun neue Details ans Licht. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass einsatz- und leistungsabhängige Boni integriert wurden, durch die Karl sein Gehalt immer weiter steigern kann.

Aufgrund der Klauseln wird dem Bericht zufolge daher auch – entgegen vorheriger Gerüchte – nicht über einen neuen Kontrakt verhandelt. Erst wenn sich Karl noch weiter steigert, würden die Bayern es in Betracht ziehen, über ein neues Arbeitspapier zu verhandeln. Druck verspüren beide Parteien nicht, da der Rechtsaußen keinerlei Abgangsgedanken hegt.