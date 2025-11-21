Barça: Klarheit bei Yamal?

Der FC Barcelona kann gegen Athletic Bilbao am morgigen Samstag (16:15 Uhr) wohl auf Ausnahmetalent Lamine Yamal setzen. Der Offensivstar postete ein Trainingsbild von sich in seiner Instagram-Story und deutete damit wohl auch seine Einsatzfähigkeit an. Zuletzt gab es um den 18-Jährigen öffentlich ausgetragene Streitigkeiten. Yamal wurde aus dem Kader der spanischen Nationalmannschaft gestrichen, nachdem Barça ihn einer Untersuchung unterzogen hatte, die angeblich nicht mit dem Verband abgesprochen worden war.

Auch Barça-Coach Hansi Flick teilte auf der Pressekonferenz am heutigen Freitag mit, dass Yamal aller Voraussicht nach bereit für das kommende Spiel ist: „Er hat diese beiden Wochen sehr hart gearbeitet und ich freue mich über das, was ich sehe. Es ist nicht so, dass es vorbei ist, es ist ein Auf und Ab. Er muss damit umgehen und macht das im Moment sehr gut. Es war die richtige Entscheidung, dass er die zwei Spiele bei der Nationalmannschaft nicht absolviert hat.“