Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça: Klarheit bei Yamal?

von Fabian Ley
1 min.
Lamine Yamal im Trikot des FC Barcelona @Maxppp
Barcelona Athletic Club

Der FC Barcelona kann gegen Athletic Bilbao am morgigen Samstag (16:15 Uhr) wohl auf Ausnahmetalent Lamine Yamal setzen. Der Offensivstar postete ein Trainingsbild von sich in seiner Instagram-Story und deutete damit wohl auch seine Einsatzfähigkeit an. Zuletzt gab es um den 18-Jährigen öffentlich ausgetragene Streitigkeiten. Yamal wurde aus dem Kader der spanischen Nationalmannschaft gestrichen, nachdem Barça ihn einer Untersuchung unterzogen hatte, die angeblich nicht mit dem Verband abgesprochen worden war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Barça-Coach Hansi Flick teilte auf der Pressekonferenz am heutigen Freitag mit, dass Yamal aller Voraussicht nach bereit für das kommende Spiel ist: „Er hat diese beiden Wochen sehr hart gearbeitet und ich freue mich über das, was ich sehe. Es ist nicht so, dass es vorbei ist, es ist ein Auf und Ab. Er muss damit umgehen und macht das im Moment sehr gut. Es war die richtige Entscheidung, dass er die zwei Spiele bei der Nationalmannschaft nicht absolviert hat.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Lamine Yamal

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Lamine Yamal Lamine Yamal
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert