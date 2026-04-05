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FT-Kurve Bundesliga

Sticht Arsenal den BVB aus? | Klinsmann schickt Giftpfeile

Borussia Dortmund könnte bei einem Top-Talent das Nachsehen haben. Den italienischen Umgang mit selbigen kritisiert Jürgen Klinsmann. Die FT-Presseschau.

von David Hamza
1 min.
Die Presseschau vom 5. April @Maxppp

Rekord-Talent für Arsenal?

Borussia Dortmund zählt laut ‚Sport Witness‘ zu den Interessenten für Offensivjuwel Lucca (18/FC São Paulo). Deutlich heißer ist dem Onlineportal zufolge aber die Spur nach London. Der FC Arsenal soll den brasilianischen U20-Nationalspieler genau im Blick haben und ein Angebot im kommenden Transferfenster in Erwägung ziehen.

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Lucca ist der jüngste Spieler, der in São Paulos Vereinsgeschichte ein Tor in der Copa Libertadores erzielt hat. Insgesamt kommt der Rechtsfuß bereits auf 16 Profispiele, sein Vertrag läuft bis 2028.

Klinsi feuert gegen Italien

Der Schock über die verpasste WM-Teilnahme sitzt in Italien noch immer tief. Jürgen Klinsmann, einst für Sampdoria Genua und Inter Mailand auf Torejagd, geht mit dem Weltmeister von 2006 hart ins Gericht. Gegenüber ‚Rai‘ sagt der ehemalige Bundestrainer: „Italien zahlt den Preis für seinen Mangel an Führungsspielern, technisch versierten Spielern und dem fehlenden Vertrauen in junge Talente.“

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Klinsmann stellt die steile These auf: „In Italien würden Lamine Yamal und Jamal Musiala sicherlich in der Serie B spielen, um Erfahrung zu sammeln.“ Unterdessen sucht man bei der Squadra Azzurra einen Nachfolger für den zurückgetretenen Gennaro Gattuso. Kandidaten sind Antonio Conte (SSC Neapel), Massimiliano Allegri (AC Mailand) und Roberto Mancini (Al Sadd).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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