Barça heiß auf Palestra

Der FC Barcelona hat Marco Palestra von Cagliari Calcio auf dem Zettel. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, waren Scouts der Katalenen bereits bei einem Spiel des 21-jährigen Außenverteidigers vor Ort, bei dem der junge Italiener positiv aufgefallen sein soll. Der Rechtsfuß steht auch bei Manchester City, dem FC Arsenal und Juventus Turin hoch im Kurs.

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Der vielseitige Flügelverteidiger ist zurzeit von Serie A-Klub Atalanta Bergamo an Ligarivale Cagliari ausgeliehen, wo er dem festen Stammpersonal angehört. In 32 Ligaspielen bringt es der italienische Nationalspieler auf fünf Torbeteiligungen (ein Tor, vier Assists). Palestra ist sowohl auf der Links- als auch auf der Rechtsverteidiger-Position einsetzbar.