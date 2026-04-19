Menü Suche
Kommentar
Serie A

Barça heiß auf Palestra

von Tom Kunze - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Marco Palestra winkt dem Publikum von Cagliari Calcio @Maxppp

Der FC Barcelona hat Marco Palestra von Cagliari Calcio auf dem Zettel. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, waren Scouts der Katalenen bereits bei einem Spiel des 21-jährigen Außenverteidigers vor Ort, bei dem der junge Italiener positiv aufgefallen sein soll. Der Rechtsfuß steht auch bei Manchester City, dem FC Arsenal und Juventus Turin hoch im Kurs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der vielseitige Flügelverteidiger ist zurzeit von Serie A-Klub Atalanta Bergamo an Ligarivale Cagliari ausgeliehen, wo er dem festen Stammpersonal angehört. In 32 Ligaspielen bringt es der italienische Nationalspieler auf fünf Torbeteiligungen (ein Tor, vier Assists). Palestra ist sowohl auf der Links- als auch auf der Rechtsverteidiger-Position einsetzbar.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
La Liga
Cagliari
Atalanta
Barcelona
Marco Palestra

Weitere Infos

Serie A Serie A
La Liga La Liga
Cagliari Logo Cagliari Calcio
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Barcelona Logo FC Barcelona
Marco Palestra Marco Palestra
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert