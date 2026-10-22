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Bundesliga

Klopp-Schützling wochenlang raus

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Josha Vagnoman im DFB-Trikot @Maxppp

Der VfB Stuttgart muss einige Wochen auf Josha Vagnoman (25) verzichten. Laut ‚Sky‘ hat sich der Rechtsverteidiger im Champions League-Spiele gegen Atlético Madrid (1:1) am Dienstag eine Zerrung im rechten Oberschenkel zugezogen. In der 52. Minute hatte der deutsche Nationalspieler den Platz verlassen müssen.

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In etwa drei bis vier Wochen könnte Vagnoman den Schwaben laut Bezahlsender wieder zur Verfügung stehen. Im kommenden Bundesligaspiel am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (20:30 Uhr) muss VfB-Coach Sebastian Hoeneß einen Ersatz für den Stammspieler finden, der bisher in neun von zehn Pflichtspielen in der Startformation stand. Lorenz Assignon (26) ist ein möglicher Kandidat, der Franzose kam auch gegen die Spanier für Vagnoman aufs Feld.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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