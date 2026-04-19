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Bundesliga

BVB: Entwarnung bei Süle

von Dominik Schneider - Quelle: bvb.de
Niklas Süle im Trainingslager des BVB in Marbella @Maxppp

Borussia Dortmund wird in den finalen Spielen der Saison auf Einsätze von Niklas Süle zählen können. Wie die Schwarz-Gelben über ihre Homepage mitteilen, hat sich der Innenverteidiger im Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:2) nur eine leichte Knieverletzung zugezogen.

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Zunächst ist der 30-Jährige deshalb trotzdem zu einer kleinen Pause gezwungen. Der Vertrag des Großverdieners läuft Ende Juni aus. So bekommt Süle immerhin noch die Möglichkeit für einen versöhnlichen Abschied.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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