Bundesliga
BVB: Entwarnung bei Süle
@Maxppp
Borussia Dortmund wird in den finalen Spielen der Saison auf Einsätze von Niklas Süle zählen können. Wie die Schwarz-Gelben über ihre Homepage mitteilen, hat sich der Innenverteidiger im Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:2) nur eine leichte Knieverletzung zugezogen.
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Zunächst ist der 30-Jährige deshalb trotzdem zu einer kleinen Pause gezwungen. Der Vertrag des Großverdieners läuft Ende Juni aus. So bekommt Süle immerhin noch die Möglichkeit für einen versöhnlichen Abschied.
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