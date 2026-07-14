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Bundesliga

BVB: Gute Nachrichten bei Ryerson

von Daniel del Federico - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Julian Ryerson freut sich hart @Maxppp

Die Verletzung von Julian Ryerson ist offenbar nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ erwartet Borussia Dortmund den 28-Jährigen schon Anfang August zurück im Mannschaftstraining. Bei dem Rechtsverteidiger liege wohl keine strukturelle Verletzung vor.

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Die positiven Nachrichten haben direkten Einfluss auf die Transferpolitik des BVB: Aufgrund des zuvor ungewissen Fitnesszustands von Ryerson lag der Verkauf von Yan Couto (24) zu Como 1907 zwischenzeitlich auf Eis, dürfte nun jedoch wieder Fahrt aufnehmen. Auch der Norweger selbst wird weiterhin von mehreren Vereinen umworben. Mit Inter Mailand hat sich ein potenzieller Abnehmer aber bereits aus dem Rennen um Ryerson verabschiedet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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