Serie A
Nächste Wende bei Éderson
@Maxppp
Atalanta Bergamo bindet Schlüsselspieler Éderson an den Klub. Wie die Italiener mitteilen, hat der Mittelfeldmann seinen Vertrag verlängert. Zur Laufzeit gibt es keine Angaben.
Unter der Anzeige geht's weiter
Nuovi capitoli da scrivere insieme 🖤💙— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 17, 2026
More chapters to write together 🖤💙 pic.twitter.com/smiidbKlqC
Es ist die nächste Wende um Éderson, nachdem sein geplanter 45-Millionen-Wechsel zu Manchester United, wohl aus medizinischen Gründen, ins Wasser gefallen war. Bei der WM kam Éderson zu zwei Kurzeinsätzen für Brasilien, im Achtelfinale war gegen Norwegen (1:2) Schluss.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden