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Offiziell Serie A

Nächste Wende bei Éderson

von Lukas Hörster - Quelle: atalanta.it
Ederson für Atlanta im Einsatz @Maxppp

Atalanta Bergamo bindet Schlüsselspieler Éderson an den Klub. Wie die Italiener mitteilen, hat der Mittelfeldmann seinen Vertrag verlängert. Zur Laufzeit gibt es keine Angaben.

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Es ist die nächste Wende um Éderson, nachdem sein geplanter 45-Millionen-Wechsel zu Manchester United, wohl aus medizinischen Gründen, ins Wasser gefallen war. Bei der WM kam Éderson zu zwei Kurzeinsätzen für Brasilien, im Achtelfinale war gegen Norwegen (1:2) Schluss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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