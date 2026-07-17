Nächste Wende bei Éderson

Atalanta Bergamo bindet Schlüsselspieler Éderson an den Klub. Wie die Italiener mitteilen, hat der Mittelfeldmann seinen Vertrag verlängert. Zur Laufzeit gibt es keine Angaben.

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Nuovi capitoli da scrivere insieme 🖤💙



More chapters to write together 🖤💙 pic.twitter.com/smiidbKlqC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 17, 2026

Es ist die nächste Wende um Éderson, nachdem sein geplanter 45-Millionen-Wechsel zu Manchester United, wohl aus medizinischen Gründen, ins Wasser gefallen war. Bei der WM kam Éderson zu zwei Kurzeinsätzen für Brasilien, im Achtelfinale war gegen Norwegen (1:2) Schluss.