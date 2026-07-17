Wagner-Comeback jetzt perfekt

Kai Wagner schnürt die Schuhe wieder für Philadelphia Union. Der US-Klub teilt mit, dass man den deutschen Linksverteidiger von Birmingham City zurückholt. Dort spielte Wagner zuletzt in der zweiten englischen Liga eine ordentliche Rolle, kehrt aber aus persönlichen Gründen in die Staaten zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Welcome back, Kai 💙💛



Philadelphia Union acquire defender Kai Wagner via transfer from Birmingham City F.C.



📝 https://t.co/IrsHVWULQW#DOOP | @primepoint pic.twitter.com/7C9KgoDppN — Philadelphia Union (@PhilaUnion) July 17, 2026

„Die Entscheidung zur Rückkehr kam von Herzen“, lässt sich Wagner zitieren. Der 29-Jährige unterschreibt in Philadelphia bis 2029 samt Option auf eine weitere Saison. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 4,5 Millionen Euro.