Menü Suche
Kommentar
Offiziell Major League Soccer

Wagner-Comeback jetzt perfekt

von Lukas Hörster - Quelle: philadelphiaunion.com
1 min.
Kai Wagner für Birmingham im Einsatz @Maxppp

Kai Wagner schnürt die Schuhe wieder für Philadelphia Union. Der US-Klub teilt mit, dass man den deutschen Linksverteidiger von Birmingham City zurückholt. Dort spielte Wagner zuletzt in der zweiten englischen Liga eine ordentliche Rolle, kehrt aber aus persönlichen Gründen in die Staaten zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die Entscheidung zur Rückkehr kam von Herzen“, lässt sich Wagner zitieren. Der 29-Jährige unterschreibt in Philadelphia bis 2029 samt Option auf eine weitere Saison. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 4,5 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Major League Soccer
Championship
Philadelphia
Birmingham
Kai Harley Wagner

Weitere Infos

Major League Soccer Major League Soccer
Championship Championship
Philadelphia Logo Philadelphia Union
Birmingham Logo Birmingham City
Kai Harley Wagner Kai Harley Wagner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert