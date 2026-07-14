Barça: Große Sorgen um de Jong

Der FC Barcelona muss möglicherweise monatelang auf Frenkie de Jong verzichten. Laut der ‚Marca‘ hat sich der Mittelfeldakteur eine schwere Knieverletzung zugezogen, die ihn etwa vier Monate außer Gefecht setzen könnte.

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Eine genaue Diagnose gebe es noch nicht, in den kommenden Tagen werde sich de Jong weiteren Untersuchungen unterziehen. Im Verein herrscht hinsichtlich der Verletzung große Besorgnis, da vom Schlimmsten ausgegangen wird, so die ‚Marca‘.