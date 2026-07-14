Basel verpflichtet Louis
Der FC Basel sichert sich einen neuen Linksverteidiger. Coleen Louis (21) wechselt vom SC Amiens in die Schweiz, wo er mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet wird.
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✍️ 𝗖𝗼𝗹𝗲𝗲𝗻 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝘄𝗲𝗰𝗵𝘀𝗲𝗹𝘁 𝘇𝘂𝗺 𝗙𝗖𝗕 🔴🔵— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 14, 2026
Der FC Basel 1893 hat sich die Dienste des 21-jährigen Linksverteidigers Coleen Louis gesichert. Der französisch-guadeloupianische Doppelbürger hat bei Rotblau einen Vierjahresvertrag bis im Sommer 2030… pic.twitter.com/9Khq9S2g3y
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