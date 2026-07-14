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Basel verpflichtet Louis

Der FC Basel sichert sich einen neuen Linksverteidiger. Coleen Louis (21) wechselt vom SC Amiens in die Schweiz, wo er mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet wird.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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