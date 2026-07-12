Platzt der ter Stegen-Deal?

Eigentlich hatte sich Ajax Amsterdam bereits mit dem FC Barcelona und Marc-André ter Stegen auf eine einjährige Leihe verständigt. Laut der niederländischen Zeitung ‚De Telegraaf‘ verzögert sich der Wechsel jedoch aufgrund nicht näher benannter komplizierter persönlicher Umstände erheblich.

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Dem Bericht zufolge gestaltet sich die Abwicklung des Transfers deshalb schwieriger als zunächst erwartet. Die Probleme sollen so gravierend sein, dass die Ausleihe des 34-Jährigen inzwischen sogar wieder infrage stehen könnte.

Dabei schien zuletzt alles auf einen Wechsel des deutschen Nationaltorhüters nach Amsterdam hinauszulaufen. Die letzten Details der Leihe galten bereits als geklärt, zwischen allen Parteien soll Einigkeit bestehen, wie auch der ‚Telegraaf‘ bestätigt. Ob der Deal nun tatsächlich noch scheitert oder lediglich mehr Zeit benötigt wird als geplant, bleibt abzuwarten.