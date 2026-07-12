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Bundesliga

BVB stellt Adeyemi frei

von Tristan Bernert
1 min.
Karim Adeyemi im BVB-Trikot @Maxppp

Die Transfers von Karim Adeyemi (24) und Kjell Wätjen (20) werden zeitnah über die Bühne gehen. Wie Borussia Dortmund offiziell mitteilt, ist das Duo am heutigen Sonntag nicht Teil der Leistungsdiagnostik, die die Saisonvorbereitung des BVB einleitet. Beide sind für „für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt“.

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Adeyemi zieht es zum FC Barcelona, bei dem er am kommenden Mittwoch den obligatorischen Medizincheck absolvieren soll. Der BVB kassiert eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro, die erfolgsabhängig um weitere sieben Millionen steigen kann. Der FC Midtjylland um Ex-BVB-Coach Mike Tullberg schnappt sich derweil Wätjen für eine Ablöse von unter fünf Millionen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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