Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Schröder reagiert auf Nicolas-Gerüchte

von Simon Martis - Quelle: kicker
Moritz Nicolas sperrt den Mund auf @Maxppp

Borussia Mönchengladbach hat Berichte über ein konkretes Angebot für Moritz Nicolas zurückgewiesen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stellte Sportchef Rouven Schröder am Rande des Trainingsauftakts klar: „Wir haben kein Angebot für Moritz Nicolas vorliegen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde berichtet, dass Newcastle United ein Angebot über zwölf Millionen Euro für den 28-jährigen Schlussmann abgegeben habe. Schröder betonte jedoch, dass die Fohlen fest von einem Nicolas-Verbleib ausgehen: „Wir planen mit Moritz zu einhundert Prozent als Nummer 1.“ Der Torhüter steht in Gladbach noch bis 2029 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
M'gladbach
Newcastle
Moritz Nicolas

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Newcastle Logo Newcastle United
Moritz Nicolas Moritz Nicolas
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert