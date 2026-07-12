Schröder reagiert auf Nicolas-Gerüchte

Borussia Mönchengladbach hat Berichte über ein konkretes Angebot für Moritz Nicolas zurückgewiesen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stellte Sportchef Rouven Schröder am Rande des Trainingsauftakts klar: „Wir haben kein Angebot für Moritz Nicolas vorliegen.“

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Zuletzt wurde berichtet, dass Newcastle United ein Angebot über zwölf Millionen Euro für den 28-jährigen Schlussmann abgegeben habe. Schröder betonte jedoch, dass die Fohlen fest von einem Nicolas-Verbleib ausgehen: „Wir planen mit Moritz zu einhundert Prozent als Nummer 1.“ Der Torhüter steht in Gladbach noch bis 2029 unter Vertrag.