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Update Premier League

Der Stand bei Woltemade

von Julian Jasch - Quelle: Ben Jacobs
Nick Woltemade vor der WM 2026 im Deutschland-Dress @Maxppp

Nick Woltemade (24) macht sich auf den Weg nach Italien, um seine Leihe zu Juventus Turin unter Dach und Fach zu bringen. Ben Jacobs zufolge sitzt der DFB-Stürmer aktuell im Flieger. Er kommt von Newcastle United zur Alten Dame.

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Update (10:45 Uhr): Laut ‚Sky Sports‘ hat Woltemade mittlerweile den Medizincheck in Italien gestartet.

Die Leihgebühr beläuft sich Berichten zufolge auf vier bis fünf Millionen Euro. Eine Kaufoption gibt es nicht. Woltemade war erst im vergangenen Jahr für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu den Magpies gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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