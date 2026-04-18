BVB-Überraschung um Süle

Nach mehr als zwei Monaten steht Niklas Süle erstmals wieder in der Startaufstellung von Borussia Dortmund. Im heutigen Spiel gegen die TSG Hoffenheim bekleidet der 30-Jährige in der Dreierkette die Position des rechten Innenverteidigers.

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Über weite Strecken der Saison fehlte Süle verletzt. Sein Vertrag in Dortmund läuft am Saisonende aus und wird nicht verlängert. Heute kann sich der robuste Verteidiger für andere Vereine empfehlen.