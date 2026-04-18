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Bundesliga

BVB-Überraschung um Süle

von Lukas Weinstock
Niklas Süle im Trainingslager des BVB in Marbella @Maxppp
Hoffenheim 1-0 BVB

Nach mehr als zwei Monaten steht Niklas Süle erstmals wieder in der Startaufstellung von Borussia Dortmund. Im heutigen Spiel gegen die TSG Hoffenheim bekleidet der 30-Jährige in der Dreierkette die Position des rechten Innenverteidigers.

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Über weite Strecken der Saison fehlte Süle verletzt. Sein Vertrag in Dortmund läuft am Saisonende aus und wird nicht verlängert. Heute kann sich der robuste Verteidiger für andere Vereine empfehlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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