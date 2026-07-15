BVB-Interna: Brandt-Abgang ein Fehler?

Der Abgang von Julian Brandt sorgt bei Borussia Dortmund offenbar auch Wochen später noch für Diskussionen. Aus dem Podcast ‚Auffe Süd‘ von ‚Sky‘ geht hervor, dass es mittlerweile im Verein mehrere Leute gebe, die sich fragen, ob die Verlängerung mit dem Spielmacher um eine weitere Saison nicht doch sinnvoll gewesen wäre. Der Vertrag des 30-Jährigen war Ende Juni ausgelaufen.

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Brandt selbst hat noch keinen neuen Verein gefunden, eine Rückkehr an die Strobelallee ist aber dennoch kein Thema mehr. Für den BVB machte der Rechtsfuß insgesamt 307 Spiele und war zwischenzeitlich sogar Teil der Kapitänsriege.