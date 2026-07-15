Menü Suche
Kommentar
Serie A

Modric-Entscheidung steht an

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
Luka Modric im Trainingsanzug @Maxppp

Der AC Mailand arbeitet weiter intensiv an einer Vertragsverlängerung mit Luka Modric. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind die Rossoneri zuversichtlich, dass der 40-Jährige, dessen Kontrakt beim Klub Ende Juni ausgelaufen ist, an Bord bleibt. Unter anderem habe Neu-Coach Rúben Amorim den Kroaten bereits mehrmals angerufen und ihm seine Pläne für die neue Saison mitgeteilt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Modric war im vergangenen Sommer ablösefrei von Real Madrid nach Mailand gewechselt. Derzeit ist unklar, ob der Spielmacher seine aktive Karriere fortsetzt. Eine endgültige Entscheidung stehe jedoch bevor und soll zeitnah in Abstimmung mit Modrics Familie getroffen werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Mailand
Luka Modrić

Weitere Infos

Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
Luka Modrić Luka Modrić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert