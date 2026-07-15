Der AC Mailand arbeitet weiter intensiv an einer Vertragsverlängerung mit Luka Modric. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind die Rossoneri zuversichtlich, dass der 40-Jährige, dessen Kontrakt beim Klub Ende Juni ausgelaufen ist, an Bord bleibt. Unter anderem habe Neu-Coach Rúben Amorim den Kroaten bereits mehrmals angerufen und ihm seine Pläne für die neue Saison mitgeteilt.

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Modric war im vergangenen Sommer ablösefrei von Real Madrid nach Mailand gewechselt. Derzeit ist unklar, ob der Spielmacher seine aktive Karriere fortsetzt. Eine endgültige Entscheidung stehe jedoch bevor und soll zeitnah in Abstimmung mit Modrics Familie getroffen werden.