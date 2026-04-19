Union will Nsoki-Option ziehen

Stanley Nsoki wird wohl auch in der kommenden Saison für Union Berlin auflaufen. Die Köpenicker wollen die Kaufoption für den Leihspieler von der TSG Hoffenheim ziehen, berichtet ‚Sky‘.

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Um den Deal abschließend über die Bühne zu bringen, fließen 1,5 Millionen Euro Ablöse in den Kraichgau. Nsoki wird dann bis 2029 in Berlin unter Vertrag stehen.