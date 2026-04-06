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Bundesliga

Spannender Vorgang: Austbö will zum BVB

Unter dem neuen Sportdirektor Ole Book will Borussia Dortmund wieder mehr verheißungsvolle Talente an Bord holen. Schlagen die Schwarz-Gelben bei Edvin Austbö zu?

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Ole Book vor dem BVB-Logo @Maxppp

Borussia Dortmund wird ein spannendes Talent auf dem Silbertablett serviert. Laut ‚Sky‘ möchte Edvin Austbö (20) vom norwegischen Erstligisten Viking FK unbedingt zum BVB wechseln.

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Der Flügelflitzer würde „alles dafür tun“, um seinen Traum zu realisieren. Dabei ist zur Stunde noch völlig unklar, ob die Schwarz-Gelben überhaupt Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden.

Klar ist, dass die Dortmunder unter dem neuen Sportdirektor Ole Book den Fokus auf dem Transfermarkt wieder vermehrt auf verheißungsvolle Juwele richten wollen. Austbö, norwegischer U21-Nationalspieler, dürfte zumindest auf dem Papier in diese Kategorie fallen.

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Zudem sucht der Bundesligist nach einem neuen Kreativspieler für die Offensive, diesen Kaderplatz könnte aber auch Jadon Sancho (26/Aston Villa) einnehmen, der im Vergleich zu Austbö wohl ablösefrei zu haben wäre. Für den Shootingstar ruft der amtierende norwegische Meister dem Bezahlsender zufolge 17 bis 18 Millionen Euro auf. Deshalb sei der zwischenzeitlich interessierte Hamburger SV bereits aus dem Poker ausgestiegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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