BVB droht Guirassy-Ausfall

Borussia Dortmund droht für die kommende Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg (Sonntag, 17:30 Uhr) der Ausfall von Serhou Guirassy (30). Der Mittelstürmer hat nach Informationen von ‚Sky‘ bei der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim eine Gehirnerschütterung erlitten, wegen der er weder am Wochenende noch am Dienstag am Training teilnehmen konnte.

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Bereits kurz vor seinem Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich habe sich der Guineer die Verletzung bei einem Zweikampf mit TSG-Verteidiger Ozan Kabak (26) zugezogen. Die Diagnose sei dann im Anschluss an das Spiel festgestellt worden. Ob Guirassy gegen Freiburg zum Einsatz kommen kann, entscheidet sich im Laufe der Woche.