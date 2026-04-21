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Bundesliga

BVB droht Guirassy-Ausfall

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Serhou Guirassy im Dortmund-Trikot @Maxppp

Borussia Dortmund droht für die kommende Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg (Sonntag, 17:30 Uhr) der Ausfall von Serhou Guirassy (30). Der Mittelstürmer hat nach Informationen von ‚Sky‘ bei der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim eine Gehirnerschütterung erlitten, wegen der er weder am Wochenende noch am Dienstag am Training teilnehmen konnte.

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Bereits kurz vor seinem Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich habe sich der Guineer die Verletzung bei einem Zweikampf mit TSG-Verteidiger Ozan Kabak (26) zugezogen. Die Diagnose sei dann im Anschluss an das Spiel festgestellt worden. Ob Guirassy gegen Freiburg zum Einsatz kommen kann, entscheidet sich im Laufe der Woche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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