Wintertransfer: Bedient sich Gladbach in Hoffenheim?

„Wir werden die Augen aufhalten. Mit der Defensive müssen wir uns sicherlich beschäftigen. Da sind wir auch von der Anzahl her nicht im bestmöglichen Szenario“, kündigte Rouven Schröder gleich auf seiner ersten Pressekonferenz als Head of Sports von Borussia Mönchengladbach mit Blick auf Wintertransfers an. Nun könnte Schröder Taten folgen lassen.

Wie ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ berichten, haben die Fohlen Alexander Prass ins Visier genommen. Der 24-Jährige steht noch bis 2028 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, kommt dort aber nicht so regelmäßig wie gewünscht zum Einsatz. Erst zweimal durfte der Österreicher in dieser Saison von Beginn an ran.

Prass, der auf der linken Seite flexibel einsetzbar ist, wechselte im Sommer des vergangenen Jahres für zwölf Millionen Euro in den Kraichgau. Die TSG dürfte sich bei einem Verkauf eine ähnliche Summe erhoffen. Aus diesem Grund würde für die finanziell klammen Fohlen wohl nur ein Leihgeschäft infrage kommen.

Die Gladbacher sind auf der linken Seite mit Lukas Ullrich (21) und Luca Netz (22) zumindest quantitativ eigentlich gut aufgestellt. Ob einer der beiden im Falle einer Prass-Verpflichtung zum Verkaufskandidaten würde, ist offen.