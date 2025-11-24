Mega-Deal für Gladbach: Neuer Name für den Borussia-Park

Borussia Mönchengladbach hat die Namensrechte des eigenen Stadions verkauft. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, wird der Borussia-Park ab Sommer 2026 einen Sponsorennamen tragen, nachdem sich Energie-Dienstleister ISTA die Rechte gesichert hat. Der bisherige Stadionname soll dabei nicht komplett verschwinden, sondern im neuen Titel zusätzlich ergänzt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Finanziell ist der Deal für Gladbach äußerst lukrativ, ISTA soll rund fünf Millionen Euro pro Saison zahlen. Damit verschaffen sich die Fohlen zusätzlichen Spielraum, müssen aber zugleich mit starkem Gegenwind der Fans umgehen, die den Verkauf der Stadionrechte und die Kommunikation des Vereins deutlich kritisieren.