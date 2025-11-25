M’gladbach: Ngoumou-Rückkehr verzögert sich

Nathan Ngoumou wird sein Comeback allem Anschein nach erst nach dem Jahreswechsel geben können. „Die U23, wo er vielleicht ein paar Minuten hätte spielen können, hat schon am 5. Dezember das letzte Spiel, das wird also nicht klappen. Wir hoffen, dass wir Nathan Anfang Januar wieder voll ins Mannschaftstraining integrieren können – wenn alles klappt“, ließ Trainer Eugen Polanski durchblicken. Der 25-jährige Flügelspieler hatte sich im April einen Achillessehnenriss zugezogen.

Zuletzt konnte er zwar teilweise in das Mannschaftstraining integriert werden, bis zu seiner endgültigen Rückkehr muss sich Ngoumou aber noch etwas gedulden. Während Ersatztorwart Jonas Omlin (31) aktuell durch eine Adduktorenverletzung außer Gefecht gesetzt wird, gibt es immerhin gute Nachrichten von Philipp Sander (27). „Bei Philipp gibt es die Hoffnung, dass noch vor Weihnachten wieder was möglich ist. Definitiv“, so Polanski über den Allrounder, der sich gegen den 1. FC Köln (3:1) einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen hatte.