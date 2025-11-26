Menü Suche
Matsima hat unterschrieben

von Julian Jasch
Chrislain Matsima im FCA-Trikot @Maxppp

Dem FC Augsburg ist eine wichtige Verlängerung geglückt. Geschäftsführer Michael Ströll verkündete auf der gestrigen Mitgliederversammlung, dass Chrislain Matsima (23) seinen Kontrakt um ein Jahr bis 2030 ausgedehnt hat. Damit wird der Innenverteidiger für seine starken Leistungen belohnt.

Matsima hatte sich den Fuggerstädtern im Sommer 2024 zunächst auf Leihbasis angeschlossen. Schnell war klar, dass der FCA die Kaufoption über fünf Millionen Euro ziehen würde, die mit der AS Monaco vereinbart wurde. Auch in der laufenden Saison gehört der Rechtsfuß, von dem man sich perspektivisch im Falle eines Verkaufs eine Rekordablöse erhofft, unter Cheftrainer Sandro Wagner zum Leistungsträger.

