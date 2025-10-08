Menü Suche
FCA: 30 Millionen für Matsima?

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
Chrislain Matsima im FCA-Trikot @Maxppp

Innenverteidiger Chrislain Matsima (23) könnte zum neuen Rekordverkauf des FC Augsburg avancieren. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass der Bundesligist im nächsten Sommer ab einer Ablöse von 30 Millionen Euro gesprächsbereit wäre.

Bislang teuerster FCA-Abgang ist Linksverteidiger Abdul Rahman Baba (31), der 2015 für 26 Millionen Euro an den FC Chelsea verkauft wurde und aktuell bei PAOK Saloniki unter Vertrag steht. Matsima holten die Fuggerstädter in diesem Sommer nach vorheriger Leihe für fünf Millionen Euro dauerhaft von der AS Monaco an Bord.

