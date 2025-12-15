30 Millionen: Winter-Wettbieten um Laurienté?

Der US Sassuolo droht ein Abgang von Armand Laurienté. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, schließt der Offensivspieler eine Verlängerung bei den Italienern aus. Sowohl Inter Mailand als auch Galatasaray und Fenerbahce haben den 27-Jährigen für den Januar auf der Liste. Aus der Premier League gibt es ebenfalls Interesse. Bis zu 30 Millionen Euro könnten im Falle eines Wintertransfers fällig werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits im Sommer stand Laurienté kurz vor einem Wechsel. Mit dem AFC Sunderland war sich der Franzose schon einig, erst auf dem Weg zum Medizincheck schieb Sassuolo einem Wechsel dann doch noch einen Riegel vor. In der Serie A weiß der Rechtsfuß in der aktuellen Spielzeit mit drei Toren und zwei Vorlagen zu überzeugen. Sein Arbeitspapier läuft bis 2027, diesen wird er aber wohl nicht erfüllen.