Inter: 30-Millionen-Mann als Sommer-Erbe?

Inter Mailand blickt sich nach einem Nachfolger für Yann Sommer um. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, gibt es bereits Kontakt zwischen den Nerazzurri und Guglielmo Vicario von Tottenham Hotspur. Rund 30 Millionen Euro würden für den 29-Jährigen fällig werden. Bereits vor seinem Wechsel zu Tottenham 2023 war der Keeper ein Thema bei Inter.

In Mailand könnte er die Nachfolge von Yann Sommer (36) antreten. Der italienischen Sportzeitung zufolge wird der auslaufende Vertrag der bisherigen Nummer eins nicht verlängert, die Wege werden sich im Sommer trennen. Landet Vicario mit Verzögerung also doch noch bei Inter?