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Internationale Freundschaftsspiele

Aufatmen bei Vinicius

von Tobias Feldhoff - Quelle: ESPN
Vinicius Junior für Brasilien am Ball @Maxppp

Vinicius Junior ist aus dem Verletztenstand ins Mannschaftstraining der brasilianischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. ‚ESPN‘ zufolge konnte der Außenstürmer am heutigen Sonntag wieder beschwerdefrei mitwirken, nachdem er gestern noch hatte pausieren müssen.

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Am Mittwoch (2 Uhr) trifft Brasilien in den USA auf das kroatische Team. Nach der 1:2-Niederlage am Freitag gegen Frankreich bleibt Trainer Carlo Ancelotti nicht viel Raum für Experimente oder Schonungen, denn die brasilianische Öffentlichkeit erwartet vor der WM Siege von ihrer Seleção.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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