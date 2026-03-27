Inter will Sommer degradieren

Inter Mailand verfolgt bei Yann Sommer einen etwas außergewöhnlichen Ansatz. Die Klubbosse würden dem 37-jährigen Schweizer laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ eine Vertragsverlängerung anbieten, sollte er damit einverstanden sein, in der kommenden Spielzeit als Nummer zwei zu fungieren. Der Plan der Nerazzurri sehe weiterhin vor, eine neue Nummer eins zu verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Favorit dafür ist dem Bericht zufolge Guglielmo Vicario (29) von Tottenham Hotspur. Ein Angebot aus Italien sei auf dem Weg, heißt es weiter. Wohin der Weg für Sommer geht, ist noch offen. Inter würde ungern auf seine Erfahrung und Fähigkeiten im Torhüterteam verzichten – allerdings nicht mehr als Stammkeeper.