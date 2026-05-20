Inter bindet Meistertrainer Chivu

Cristian Chivu wird für seine Erfolge mit Inter Mailand belohnt. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, wird der Rumäne ein neues Arbeitspapier unterschreiben, das ihn bis 2028 an den Verein bindet. Zusätzlich soll der Kontrakt eine Option auf eine Ausdehnung bis 2029 beinhalten. Der 45-Jährige darf sich zudem auf eine Aufbesserung seines Salärs freuen.

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Chivu trat im vergangenen Sommer das Erbe von Simone Inzaghi an, den es in die Wüste zu Al Hilal zog. Damals unterschrieb er zunächst nur einen Zweijahresvertrag in Mailand. Ein Jahr und ein nationales Double später sind die Nerazzurri nun gewillt, ihren Meistertrainer langfristig zu binden. In den 57 Pflichtspielen seit seinem Amtsantritt holte der Ex-Parma-Coach einen Punkteschnitt von 2,12 pro Spiel.