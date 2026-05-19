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Serie A

Conte verlässt Neapel

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Antonio Conte guckt nachdenklich @Maxppp

Die SSC Neapel muss ab dem Sommer ohne Cheftrainer Antonio Conte auskommen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der 56-Jährige Gli Azzurri schon vor über einem Monat darüber informiert, im Sommer den Klub zu verlassen. Trotz des bis 2027 laufenden Vertrags werde keine Ablöse fließen, sollte Conte sich umgehend einem anderen Team anschließen.

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Bislang habe der Italiener aber noch keine Einigung mit einem anderen Verein erzielt. Schon seit Monaten wird darüber spekuliert, ob Conte bei der italienischen Nationalmannschaft die Nachfolge von Gennaro Gattuso antreten wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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