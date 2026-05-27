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Köln: Kessler verrät vier Transferziele

von Julian Jasch
1 min.
Thomas Kessler steht beim 1. FC Köln in der Verantwortung @Maxppp

Thomas Kessler macht kein Geheimnis daraus, auf welchen Positionen sich der 1. FC Köln in der kommenden Wechselphase verstärken möchte. In einer Medienrunde ließ der Geschäftsführer Sport durchblicken, dass sich der Bundesligist nach Zugängen für die Innenverteidigung, das zentrale Mittelfeld, die Offensive und die Linksverteidiger-Position umsieht.

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Viele Transfer-Entscheidungen hängen am Dom mit einem potenziellen Verkauf von Said El Mala (19) zusammen, der bis zu 50 Millionen Euro einbringen soll. Diverse Kandidaten haben die Kölner schon ins Visier genommen, für den Sturm sind beispielsweise Mika Schroers (24/Alemannia Aachen), David Martínez (20/LAFC) und Amario Cozier-Duberry (20/Bolton Wanderers) ein Thema, Umut Tohumcu (21/TSG Hoffenheim) oder Salih Özcan (28/BVB) könnten auf Eric Martel (24) folgen und Hennes Behrens (21/1. FC Heidenheim) ist ein Kandidat für hinten links.

veröffentlicht am
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