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Offiziell Weltmeisterschaft

Amiri im DFB-Kader

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft wird um 13 Uhr final bekanntgegeben. Zuvor wartet der DFB aber schon mit einer größeren Überraschung auf.

von Dominik Schneider - Quelle: dfb.de
3 min.
Nadiem Amiri im Trikot von Mainz 05 @Maxppp

Nach und nach verkündet der Deutsche Fußball-Bund heute den Kader für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Zahlreiche Akteure wurden im Vorfeld schon über verschiedene Medien geleakt. Die bislang größte Überraschung blieb unter Verschluss – bis jetzt.

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Nadiem Amiri wird die Reise über den großen Teich antreten. Der Profi vom 1. FSV Mainz 05 erhält das Vertrauen von Bundestrainer Julian Nagelsmann und reist mit der Nationalmannschaft nach Nordamerika.

Bislang lief der 29-jährige Mittelfeldspieler erst neunmal für die A-Nationalmannschaft auf. Der gebürtige Ludwigshafener verpasste die vergangene Länderspielpause aufgrund einer Fersenverletzung. Seine Leistungen in der Bundesliga haben Nagelsmann aber überzeugt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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